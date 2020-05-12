Курс валют на 12 мая: межбанк, "черный" и наличный рынки

12 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:55 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 26,82 - 26,84 гривни;

Евро - 29,00 - 29,02 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,77 - 27,07 гривни. Евро покупают по 28,75 гривни, продают по 29,24 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,98 - 27,04 гривни, евро - 28,97 - 29,06 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк не изменил официальный курс гривни, установив его на 12 мая на уровне 26,82 гривни за доллар.

8 мая котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,80 - 26,82.

8 мая котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 26,81 - 26,84.

Экономическая правда