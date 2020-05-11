Новости 11 мая: падение выработки АЭС и снижение добычи нефти

Об АЭС. Мощность генерации атомных электростанций по состоянию на 10 мая упала до 7,41 тыс МВт, что составляет 53% от общей установленной мощности АЭС.

Об энергетике. И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец назвала причиной кризисной ситуации существенное падение потребления электроэнергии, которое было обусловлено теплой зимой и карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

О заробитчанах. Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек отметил, что поляки не смогут заменить заробитчан из Украины.

О газопроводе. 7 мая Швеция одобрила прохождение магистрали газопровода Baltic Pipe через исключительную экономическую зону королевства.

О нефте. Министерство энергетики Саудовской Аравии приказало госкомпании Saudi Aramco снизить добычу нефти в июне еще на 1 миллион баррелей, в сутки в дополнение к обязательствам страны в рамках сделки ОПЕК+.