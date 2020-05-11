Председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей: Поляки не заменят украинских работников

Польский предприниматель и председатель Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек отметил, что поляки не смогут заменить заробитчан из Украины.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

По его словам, поляки не заменят украинских рабочих. "Это все иллюзия", - подчеркнул польский работодатель.

Он сообщил, что его компании сейчас требуются на работу 30-40 работников, но несмотря на кризис, желающих трудоустроиться среди поляков пока не наблюдается.

По его мнению, украинцы, работающие в Польше должны зарабатывать минимум 12-14 злотых (75-90 грн - ЭП) в час нетто.

"Но это зависит от сферы трудоустройства, поскольку, например, на строительстве зарабатывают чуть больше. Достаточно часто украинцы пытаются работать больше часов, чтобы больше заработать", - сообщил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет блокировать выезд работников за границу при условии предоставления страной-заказчиком контракта на работу хотя бы на три месяца.

Национальный банк ухудшил прогноз на 2020 год относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину с 12,7 до 10,1 миллиардов долларов.