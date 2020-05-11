Буславец рассказала о причинах кризиса в энергетике

И.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец назвала причиной кризисной ситуации существенное падение потребления электроэнергии, которое было обусловлено теплой зимой и карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Об этом она заявила в эфире "Украина 24", передает официальный портал Минэнергетики.

Также по ее словам до кризиса привела ряд дополнительных факторов. "Первый - это административное вмешательство в рынок электрической энергии через изменения в законодательстве, решения Кабинета Министров и регулятора. Они привели к искусственному снижению цены на электроэнергию", - отметила Буславец.

Второй фактор - это открытие импорта электроэнергии из Беларуси и России по двусторонним договорам в сентябре 2019 года. Это привело к тому, что украинская угольная промышленность потеряла рынок сбыта своей продукции.

"Нам это стоило невостребованных 1,5 млн тонн отечественного угля, нам это стоило 5 млрд гривен, которые были направлены на в нашу экономику и не нашим энергогенерирующим компаниям, а нашим соседям", - подчеркнула и.о. министра.

Она отметила, что из-за этих причин накопились значительные долги перед энергетическими предприятиями.

"Сейчас правительство и Минекоэконерго употребляют срочные меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, обеспечить нормальное функционирование энергетической системы, а также сбалансировать рынок, учитывая интересы как потребителей, так и производителей электроэнергии", - резюмировала Буславец.

Напоминаем:

Ранее Буславец заявляла, что тариф на электрическую энергию для населения останется неизменным до конца 2020 года.

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

В компании говорят о "системные действия правительства, направленные на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".