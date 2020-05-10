Новости выходных: первый концессионный порт и продажа активов наибольшего суверенного фонда

О прогнозе J.P. Morgan. Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году, а со следующего года рост экономики может составить 6,3%.

О Норвежском пенсионном фонде. Норвежский государственный пенсионный фонд, который является крупнейшим суверенным фондом в мире, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны.

О порте "Ольвия". Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Николаевский морской порт "Ольвия", станет первым концессионным портом в Украине.

О "Северном потоке 2". Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в мае 2020 года будет известно решение немецкой стороны про продолжение строительства российского газопровода "Северного потока-2".

О "зеленой" энергетике. Всемирный банк рекомендует правительству отсрочить введение в эксплуатацию новых электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии.