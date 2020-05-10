Решение Германии про продолжение строительства "Северного потока-2" станет известно до конца мая

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что в мае 2020 года будет известно решение немецкой стороны про продолжение строительства российского газопровода "Северного потока-2".

Об этом он сообщил в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что сейчас строительство этого газопровода приостановлено "благодаря в первую очередь американским санкциям".

"Но борьба продолжается, поскольку компания "Северный поток 2" подала ходатайство к независимому немецкому регулятору, который может дать этому проекту исключение из законодательства ЕС", - отметил Мельник.

По его словам, на сегодня рано говорить, каким будет решение немецкого агентства, поскольку это не правительство, а независимый орган.

"Но благодаря шагам, которые осуществляет и украинская дипломатия совместно с "Нафтогазом", с нашими партнерами, мы можем с определенным оптимизмом говорить о том, что это разрешение, исключение для "Северного потока" все-таки не будет предоставлено. Решение ожидается к концу мая этого года", - уточнил посол.

Напоминаем:

Федеральное сетевое агентство ФРГ планирует отклонить заявку Nord Stream 2 ("Северный поток 2") на освобождение от норм газовой директивы ЕС, которая в т.ч обязует разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

4 апреля прошлого года Европарламент принял обновленную директиву (закон Евросоюза), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в союз, в том числе Nord Stream 2 ("Северный поток 2").

Среди главных положений директивы - разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих.

Это означает, что компания-оператор "Северного потока 2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.