Прогноз J.P. Morgan: падение ВВП на 5,1% в 2020 году и рост на 6,3% в 2021

Аналитики J.P. Morgan прогнозируют экономический спад в Украине на 5,1% ВВП в 2020 году, а со следующего года рост экономики может составить 6,3%.

Об этом сообщает Интерфакс Украина.

Инфляция в 2020 ожидается на уровне 3,7% с дефицитом текущего счета платежного баланса в 0,2% ВВП. В 2021 аналитики прогнозируют 6% инфляции , а по текущему счету будет зафиксирован профицит в 0,1% ВВП.

Согласно прогнозу, курс гривни на конец второго квартала этого года может ослабнуть до 29,5 грн/1 долл, затем укрепиться до 29/1 на конец третьего и четвертого кварталов и вернуться до 29,5 грн/1 долл к концу первого квартала следующего года.

Аналитики банка отмечают, что Украина приближается к принятию банковского законопроекта - последнего требования для новой программы МВФ, и ожидают получения первого транша в 1,75 млрд долл в конце мая или, возможно, в июне.

В J.P. Morgan предполагают, что на фоне снижения объемов и цен экспорт металла из Украины может сократиться в этом году примерно на 55% (сопоставимо с падением 2009 года - ЭП).

В экспорте сельскохозяйственной продукции в банке ожидают лишь ограниченного снижения, преимущественно из-за меньшего урожая. Экспорт других товаров, как указано в отчете, вероятно, может резко сократиться - на 40%.

Относительно импорта товаров, то в J.P. Morgan прогнозируют падение на 35%. Однако, аналитики отмечают, что падение импорта может быть более значительным.

Напоминаем:

В конце марта J. P. Morgan оценивал падение экономики Украины в этом году в 2,6% с восстановлением в 5,1%. Тогда же аналитики прогнозировали, что курс на конец этого года может составить 28,5 грн/1 долл, на конец следующего - 29,5/1.

Нацбанк Украины ожидает падения ВВП на 5% в этом году и его восстановление в следующем на 4,3%, оценивая дефицит текущего счета в этом году в 1,7% ВВП и в 3,1% ВВП в следующем.