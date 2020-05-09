Все разделы
Укр / Рус

Морской порт "Ольвия" станет первым концессионным портом в Украине

Суббота, 9 мая 2020, 16:10
 

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Николаевский морской порт "Ольвия", станет первым концессионным портом в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Впервые в истории Украины мы провели честные и открытые концессионные конкурсы в портах "Ольвия" и Херсона. 

В ближайшее время будут подписаны соответствующие договоры. "Ольвия" - наш первый концессионный проект, по которому мы реализуем следующие.

В рамках этого проекта мы привлекаем к работе в Украине ведущего мирового оператора - катарскую компанию QTerminals", - отметил министр.

Также он добавил, что QTerminals инвестирует 3,4 млрд грн в развитие порта. 

По его словам, мощности украинских портов пока используются лишь наполовину. Поэтому было вибрано 2 возможных пути их модернизации:

1 - порты, демонстрирующие рост перевалки объемов грузов, например, морской торговый порт "Южный" остаются государственными;
2 - порты, которые требуют дополнительных инвестиций для дальнейшего развития, передаются в концессию.

"Это не только позволит увеличить доходы для государственных и местных бюджетов, которые пойдут на зарплаты, пенсии, развитие образования и науки, культуры. Это рабочие места для людей и достойная оплата их труда. Мы гарантируем трудовым коллективам концессионных портов сохранение рабочих мест в течение 5 лет", - добавил Криклий.

Планируется, что концессионные договоры портов Херсонского и "Ольвия" будут заключены в один день.

Напоминаем:

17 октября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О концессии" № 155-IX, который разрешает передачу объектов государственной собственности во временное пользование частным предприятиям.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

порт концессия Мининфраструктуры

powered by lun.ua
Материалы по теме
Экономика судозахода: что не так с новым порядком взимания портовых сборов 28 апреля 2020, 11:48
Порт Пивденный поставил рекорд по месячному грузообороту 6 апреля 2020, 17:13
Бердянский порт меняет профессию 4 марта 2020, 09:07
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!