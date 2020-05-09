Крупнейший суверенный фонд в мире — пенсионный фонд Норвегии, впервые будет продавать свои активы
Норвежский государственный пенсионный фонд, который является крупнейшим суверенным фондом в мире, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны.
Об этом сообщает Bloomberg.
Издание пишет, что дефицит бюджета, по оценкам правительства, составит 201 миллиард крон (20 миллиардов долларов - ЭП). Это связано с ограничениями из-за коронавируса и резким падением цен на нефть.
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Глобальный правительственный пенсионный фонд был основан в 1990 году, он наполняется за счет доходов от продажи нефти. На данный момент это крупнейший суверенный фонд в мире, стоимость его активов оценивается в триллион долларов.
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