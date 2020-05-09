Крупнейший суверенный фонд в мире — пенсионный фонд Норвегии, впервые будет продавать свои активы

Норвежский государственный пенсионный фонд, который является крупнейшим суверенным фондом в мире, впервые в истории будет продавать свои активы для покрытия дефицита бюджета страны.

Об этом сообщает Bloomberg.

Издание пишет, что дефицит бюджета, по оценкам правительства, составит 201 миллиард крон (20 миллиардов долларов - ЭП). Это связано с ограничениями из-за коронавируса и резким падением цен на нефть.

Читайте также: Эффект кризиса будет ощущаться до 2025 года, но это не страшно: 10 важных "инсайдов" от представителя МВФ Владислава Рашкована