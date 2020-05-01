Вступило в силу решение правительства о 65% пошлине на импорт угля из РФ

1 мая вступило в силу введения ограничительных пошлин в размере 65% на энергетический уголь из России.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля.

Согласно постановлению, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.

Предыдущее решение позволяло вводить пошлину с 15 апреля, однако впоследствии дату отложили.

Напомним:

18 марта Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.

В феврале президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.

Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Экономическая правда