Вступило в силу решение правительства о 65% пошлине на импорт угля из РФ
1 мая вступило в силу введения ограничительных пошлин в размере 65% на энергетический уголь из России.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 15 апреля.
Согласно постановлению, пошлина не распространяется на импорт антрацита, битуминозного, коксующегося и другого угля для использования в металлургической и коксохимической промышленности.
Предыдущее решение позволяло вводить пошлину с 15 апреля, однако впоследствии дату отложили.
Напомним:
18 марта Кабинет министров принял решение о введении дополнительных пошлин на импорт из РФ электроэнергии и всех типов угля.
В феврале президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.
Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Экономическая правда
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