Президент поручил Минэкоэнерго ограничить импорт угля и электроэнергии
Президент Владимир Зеленский поручил министру энергетики и защиты окружающей среды Алексею Оржелю ограничить импорт угля и электроэнергии.
Об этом он сказал на совещании с профсоюзами горняков в Киеве.
"О каком импорте можно говорить, если страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки. Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия.
Если какую-то марку у нас не добывают, то только тогда мы можем начинать обсуждать вопросы импорта", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
Ранее Минэкоэнерго предлагало ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Как сообщалось, в конце декабря 2019 года вступили в силу поправки в закон "О рынке электроэнергии" №330-IX (проект №2233), предусматривающие, в частности, запрет импорта по двусторонним договорам (ДД) электрической энергии из РФ.
Новый закон также дает энергорегулятору возможность до конца 2020 года ограничивать пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и странами, не являющимися членами Энергосообщества, а также возможность для подобных стран отменять результаты годового (на 2020 год) аукциона.
Экономическая правда
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