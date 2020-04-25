Кабмін відтермінував до 1 травня введення мита на електроенергію та вугілля з Росії

Кабінет міністрів відтермінував до 1 травня введення 65% мита на електроенергію та вугілля з Росії, обмеження уряд планував ввести з 15 квітня.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №624.

Згідно з постановою, мито не поширюється на імпорт антрациту, бітумінозного, коксівного та іншого вугілля для використання в металургійній і коксохімічній промисловості.

Нагадуємо:

18 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення додаткових мит на імпорт з РФ електроенергії і всіх типів вугілля.

У лютому президент Володимир Зеленський доручив міністру енергетики та захисту навколишнього середовища Олексію Оржелю обмежити імпорт вугілля та електроенергії.

Ранеше Мінекоенерго пропонувало обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, наприкінці грудня 2019 року набули чинності правки до закону "Про ринок електричної енергії" №330-IX (проект №2233), що передбачають, зокрема, заборону імпорту за двосторонніми договорами (ДД) електричної енергії з РФ.

Новий закон також дає енергорегулятору можливість до кінця 2020 року обмежувати пропускну спроможність, яка розподіляється на добових і місячних аукціонах, у частині міждержавних перетинів між Україною та країнами, які не є членами Енергоспівтовариства, а також можливість щодо таких країн скасовувати результати річного (на 2020 рік) аукціону.