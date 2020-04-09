Новости 9 апреля: "антиколомойський" законопроект, УЗ, инфляция

Об "антиколомойском" законопроекте. Сравнительная таблица поправок в "антиколомойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится, компьютеры парламента не рассчитаны на такой объем информации.

Об "Укрзализныце". Наблюдательный совет "Укрзализныци" поддержала назначение Ивана Юрика и. о. главы компании.

Об инфляции. После снижения на 0,3% в феврале потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,8%.

О Пинчуке и Ярославском. Антимонопольный комитет разрешил Александру Ярославскому приобрести более 50% акций банка "Кредит Днепр", принадлежащему Виктору Пинчуку.

О ВВП Украины. Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

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Палица Коломойского: семейный бизнес депутата и олигарха

Экс-владельцы Приватбанка пытаются если не вернуть себе национализированное учреждение, то по крайней мере взыскать с него значительные средства. Одно из последних мероприятий — попытка депутата Игоря Палицы протянуть удобный для Коломойского законопроект. Законодательство называет это конфликтом интересов. (укр)

Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха: При карантине за 3-4 месяца экономике точно "гайки"

Кого должно поддерживать государство во время кризиса, почему среди получателей помощи могут быть Ахметов, Пинчук, Коломойский и Фирташ, и почему надо включать "печатный станок". "Слуга" Дмитрий Наталуха рассказал о своем видении выхода страны из "коронакризиса". (укр)