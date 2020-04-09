Всемирный банк прогнозирует падение ВВП Украины на 3,5% в 2020 году

Всемирный банк прогнозирует в 2020 году падение ВВП Украины на 3,5%, рост инфляции до 8,9% и дефицита госбюджета до 4,9% от ВВП.

Об этом говорится в обновленном прогнозе Всемирного банка, передает FinClub.

Отмечается, что пандемия коронавируса вызовет внезапное замедление экономической активности в Украине, сокращение ВВП в этом году на 3,5% и восстановительный рост в 2021 году на 3%.

В то же время сокращение на 3,5% прогнозируют согласно сценарию, который предусматривает спад эпидемии во второй половине 2020 года, однако неопределенность прогноза высока.

Согласно прогнозу, инфляция в Украине в 2020 году вырастет до 8,9%, а реальные доходы украинцев упадут на 4%.

При этом, дефицит госбюджета ожидается на уровне 4,9% от ВВП, а уровень госдолга вырастет до 59% от ВВП.

Напомним:

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9%, в то же время глубокая рецессия является базовым сценарием.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила, что мир вступил в новую рецессию.

По ее словам, сейчас основной риск для экономики - риск "волны банкротств и увольнений".

Георгиева добавила, что МВФ получил запросы на финансирование в случае чрезвычайных ситуаций от 80 стран, и, вероятно, их будет еще больше.