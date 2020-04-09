"Антиколомойские" правки до сих пор сводят в таблицу, компьютеры Рады не рассчитаны на такие объемы — нардеп
Сравнительная таблица поправок в "антиколомойский" банковский законопроект 2571-д до сих пор сводится, компьютеры парламента не рассчитаны на такой объем информации.
Об этом сообщил в Facebook первый заместитель главы налогового комитета ВР Ярослав Железняк.
"Секретариат Комитета активно работает над сведением рекордной таблицы. Мне кажется, им уже во сне приходят правки", - пишет Железняк.
Нардеп отметил, что сводная таблица готова на 67% (11000 из 16335 правок внесены), и будет полностью готова скорее всего в пятницу.
"Из препятствий: компьютеры Рады банально не рассчитаны на обработку такого объема документа, а после возведения поправок, их надо еще технически рассортировать, для 16 тысячах поправок это еще тот вызов", - резюмирует нардеп.
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Напомним:
30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.
К так законопроекту №2571-д депутаты внесли 16 335 правок. Больше всего предложений у монофракции, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.
Семь народных депутатов подали к "антиколомойському" законопроекту 1000 поправок (из всего 16 тысяч). Подавляющее большинство имеет авторство нардепов "Слуги народа", а изгнанный из фракции Антон Поляков предложил 6000 правок.
МВФ призвал для получения новой программы принять законы относительно совершенствования структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.
Экономическая правда
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