Официальный курс на 9 апреля: гривня потеряла позиции

Нацбанк ослабил официальный курс гривни на 9 копеек, установив его на 9 апреля на уровне 27,19 гривни за доллар.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни за евро (на 8 апреля - 29,56 гривни).

Напомним:

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда