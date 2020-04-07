Курс доллара приближается к 27 гривням
Вторник, 7 апреля 2020, 20:40
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,57 гривни (на 7 апреля - 29,38 гривни).
Напоминаем:
7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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