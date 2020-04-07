Закрытие межбанка: гривня укрепилась к доллару

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,03 - 27,08 гривни;

Евро - 29,49 - 29,54 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,75 - 27,24 гривни. Евро покупают по 28,69 гривни, продают по 29,45 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,05 гривни, евро - 28,95 - 29,23 гривни.

Напомним:

7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 15 копеек, установив его на 7 апреля на уровне 27,23 гривни за доллар.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,38 гривни (на 6 апреля - 29,56 гривни).

Экономическая правда