Курс валют на 8 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки
8 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;
Евро - 29,40 - 29,44 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 27,21 гривни. Евро покупают по 28,78 гривни, продают по 29,55 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,13 гривни, евро - 29,05 - 29,33 гривни.
Напоминаем:
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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