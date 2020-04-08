Курс валют на 8 апреля: межбанк, наличный и "черный" рынки

8 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 10:45 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;

Евро - 29,40 - 29,44 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 26,78 - 27,21 гривни. Евро покупают по 28,78 гривни, продают по 29,55 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 26,99 - 27,13 гривни, евро - 29,05 - 29,33 гривни.

Напоминаем:

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда