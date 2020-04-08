Гривня на закрытии межбанка ослабла
8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,34 - 27,38 гривни;
Евро - 29,74 - 29,78 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,43 гривни. Евро покупают по 29,00 гривни, продают по 29,74 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,51 гривни, евро - 29,36 - 29,69 гривни.
Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,16 - 27,42 гривни, евро - 29,21 - 29,56 гривни.
Напомним:
8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.
7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.
Экономическая правда
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