Гривня на закрытии межбанка ослабла

8 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,34 - 27,38 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,34 - 27,38 гривни;

Евро - 29,74 - 29,78 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00 - 27,43 гривни. Евро покупают по 29,00 гривни, продают по 29,74 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,24 - 27,51 гривни, евро - 29,36 - 29,69 гривни.

Средний курс в обменниках Украины: доллар - 27,16 - 27,42 гривни, евро - 29,21 - 29,56 гривни.

Напомним:

8 апреля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Нацбанк укрепил официальный курс гривни на 13 копеек, установив его на 8 апреля на уровне 27,10 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривнм к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,15 гривни за доллар.

7 апреля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,03 - 27,08 гривни за доллар.

Экономическая правда