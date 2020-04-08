Господдержка АПК в обновленном проекте бюджета будет сохранена — министр

Кабинет министров планирует сохранить в обновленном проекте государственного бюджета на 2020 год господдержку для аграриев.

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко в ходе брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"В бюджете сохранена поддержка аграриев, что будет давать эффект мультипликатора, а также сохранение рабочих мест и создание новых", - сказал он в ходе брифинга в Кабинете министров в среду.

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

Ранее, народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что в новой версии госбюджета Кабмин урежет господдержку АПК на 1,5 миллиарда гривень.

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Напомним:

Ранее, народный депутат Алексей Гончаренко сообщал, что в новой версии госбюджета Кабмин урежет господдержку АПК на 1,5 миллиарда гривень.

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей.

В первой черновике изменений в бюджет, в планах Кабмина было прекратить поддержку АПК на 2020-й год. Однако все фракции и группы выступили с критикой этих изменений. Впоследствии правительство изменило параметры новой версии бюджета, однако Рада провалила голосование.