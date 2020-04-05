Все разделы
Укр / Рус

Новости выходных: иск против Коломойского и рост цен

Воскресенье, 5 апреля 2020, 18:00

О бюджете. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из-за карантина бюджет Киева теряет 1,6 миллиарда в месяц.

О нефте. Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало следующей недели, была перенесена на 9 апреля.

О Минкульте. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Министерства культуры и информационной политики относительно меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал их в бюджетный комитет.

О ценах. В марте произошел рост цен на отдельные товары: мясо, гречка, туалетная бумага, чеснок, лимоны, лук, лекарства.

О Приватбанке. Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

МВФ авиация цены Кличко ОПЕК

powered by lun.ua
Материалы по теме
МВФ готов задействовать весь свой резервный фонд для оказания помощи странам 5 апреля 2020, 17:28
МВФ поприветствовал принятие "антиколомойского" законопроекта 4 апреля 2020, 11:06
Украина рассчитывает получить в госбюджет-2020 от МВФ до 5 миллиардов долларов – министр 3 апреля 2020, 16:49
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!