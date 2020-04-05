Новости выходных: иск против Коломойского и рост цен

О бюджете. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из-за карантина бюджет Киева теряет 1,6 миллиарда в месяц.

О нефте. Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало следующей недели, была перенесена на 9 апреля.

О Минкульте. Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Министерства культуры и информационной политики относительно меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал их в бюджетный комитет.

О ценах. В марте произошел рост цен на отдельные товары: мясо, гречка, туалетная бумага, чеснок, лимоны, лук, лекарства.

О Приватбанке. Приватбанк подал на Кипре новый иск против бывших владельцев финучреждения Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 5,5 миллиарда долларов.