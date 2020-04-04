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Комитет принял предложения Минкульта относительно сохранения расходов на культуру в 2020 году

Суббота, 4 апреля 2020, 14:40
 

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики принял предложения Министерства культуры и информационной политики относительно меньшего сокращения расходов госбюджета на культуру в 2020 году и передал их в бюджетный комитет.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета гуманитарной и информационной политики Павел Сушко во время онлайн-конференции.

Он отметил, что предложения, представленные министерством, были утверждены большинством членов комитета и переданы в бюджетный комитет. А именно:

  • увеличить расходы на руководство и управление в сфере культуры и информационной политики на сумму 60 млн грн;
  • обеспечить Украинский культурный фонд денежными средствами на сумму 450 млн грн, из которых 394 млн грн использовать на уже утвержденные проекты;
  • обеспечить в сумме 157 млн грн на культуру, искусство и охрану культурного наследия;
  • сохранить 50 млн грн на производство кинопроектов патриотического направления;
  • на Институт книги, поддержку книгоиздательского дела - 110 млн грн;
  • на раскрытие туристического потенциала - 50 млн грн;
  • на сохранение историко-культурного и архитектурного наследия - 25 млн;
  • увеличить на 20 млн грн поддержку национальных театров;
  • на Украинский институт национальной памяти - 21 млн грн.

Сушко также отметил, что дополнительным письмом комитет направил предложение об увеличении президентских грантов кинодеятелям на 3,9 млн грн.

Напоминаем:

30 марта Верховная Рада не приняла за основу законопроект №3279 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".  В каком предлагалось сократить финансирование Министерству культуры и информационной политики более чем 8 млрд грн.

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Мининформполитики

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