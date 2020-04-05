Кличко заявил, что Киев теряет более полутора миллионов из-за карантина

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что из-за карантина бюджет Киева теряет около 1,6 миллиона в месяц.

Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Потери 1,6 миллиона. Мы подсчитали предварительно. Предварительно. Это не последняя цифра. Да, действительно, город теряет. Да, действительно, на сегодняшний день не только Украина теряет, но и все страны сейчас считают убытки, которые исчисляются триллионами долларами только в США", - заявил глава столицы.

Также мэр Киева сообщил, что Киевсовет на заседании пересмотрел бюджет и решил дополнительно предоставить 894 млн на медицинскую отрасль.

"Это дополнительные деньги на зарплату работникам медицинской сферы, особенно инфекционных отделений, от 5 до 10 тыс гривен дополнительно к зарплате. Крайне важно поддержать тех людей, которые находятся сегодня на передовой. И они должны получать нормальную зарплату", - отметил он.

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