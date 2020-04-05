Эр-Рияд и Москва не договорились: заседание ОПЕК+ перенесено

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на начало следующей недели, была перенесена на 9 апреля.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Издание пишет, что встреча ОПЕК+ перенесли, поскольку Эр-Рияд и Москва не решили, кто виноват в падении цен.

На заседании будет решен вопрос стабилизации цен на нефть. Прежде всего, сокращение добычи со стороны Саудовской Аравии и России. Эр-Рияд и Москва перед переговорами заявили, что и другие государства-нефтепроизводители должны присоединиться к сокращению добычи нефти, - говорится в сообщении.

Виртуальное заседание ОПЕК + перенесли после того, как Саудовская Аравия осуществила дипломатический демарш против президента РФ Владимира Путина.

В своем заявлении в субботу министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан заявил, что комментарии Путина с обвинениями Эр-Рияда в разрыве пакта между двумя странами в марте были "полностью лишены правды".

Напомним:

Расчетная цена на российскую нефть Urals стала отрицательной - расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи в портах Европы.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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