Власти США могут выкупить акции энергетических компаний
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США допускают возможность покупки акций энергокомпаний, которые сейчас находятся в сложном финансовом положении.
Об этом сообщает Voice of America.
"Мы рассматриваем все возможные альтернативы", — заявил министр финансов США.
Отмечается, что энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители и ограничительные меры введении во время пандемии.
Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиним в Белом доме, заявил, что намерен оказать помощь отрасли.
Он также добавил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это сейчас делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.
Напомним:
Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.
Ранее цена на нефть эталонной марки Brent упала ниже 17 долларов за баррель на фоне хаоса на рынке.
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