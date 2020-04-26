Власти США могут выкупить акции энергетических компаний

Источник: Voice of America

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что власти США допускают возможность покупки акций энергокомпаний, которые сейчас находятся в сложном финансовом положении.

Об этом сообщает Voice of America.

"Мы рассматриваем все возможные альтернативы", — заявил министр финансов США.

Отмечается, что энергетический сектор США серьезно пострадал в результате падения цен на энергоносители и ограничительные меры введении во время пандемии.

Президент США Дональд Трамп, который выступил вместе с Мнучиним в Белом доме, заявил, что намерен оказать помощь отрасли.

Он также добавил, что для стабилизации мировых цен Саудовская Аравия и Россия должны сократить нефтедобычу, как это сейчас делают Канада, а также штаты Техас, Оклахома и Северная Дакота.

Напомним:

Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.

Ранее цена на нефть эталонной марки Brent упала ниже 17 долларов за баррель на фоне хаоса на рынке.

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