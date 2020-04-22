Аналитики не исключают падения цен на нефть до минус 100 долларов за баррель — Bloomberg

Через несколько недель резервуары для хранения сырья могут быть заполнены, а котировки нефти могут упасть до минус 100 долларов.

Об этом агентству Bloomberg заявил нефтегазовый аналитик японского банка Mizuho Пол Сэнки.

"Очевидно, что мы проходим через масштабный ежедневный кризис управления на нефтяном рынке. Достигнем ли мы минус 100 долларов за баррель в следующем месяце? Вполне возможно", - сказал он.

Агентство отмечает, что Пол Сэнки первым предсказал отрицательные цены на нефть.

"Мы движемся к мировым вершинам заполненности хранилищ в конце мая или в начале июня", - заявил представитель исследовательской компании Oilx (которая использует спутниковые данные) Флориан Талер.

Bloomberg пишет, что последние спутниковые данные говорят о том, что каждую неделю в хранилища закачивают 50 млн баррелей сырой нефти.

"При этом спутниковые данные могут не совсем точно оценивать заполненность хранилищ, ведь часть пустых емкостей уже сдана в аренду нефтетрейдерам", - говорится в статье.

"Сегодня нефть - это очень опасный рынок", - сказал основатель нефтяного хедж-фонда Andurand Capital Пьер Андюран.

Напомним:

Цены на нефть начали восстанавливаться - фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне упали до 15,98 долларов за баррель, выросли на 10,76% до 21,41 доллара за баррель (по состоянию на 17:45 по Киеву).

Подробнее читайте в статье: Минус 37 долларов за баррель: что происходит с рынком нефти

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