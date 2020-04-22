Цены на нефть восстанавливаются: WTI выросла на 30%

Цены на нефть начали восстанавливаться - фьючерсы на нефть марки Brent, которые накануне упали до 15,98 долларов за баррель, выросли на 10,76% до 21,41 доллара за баррель (по состоянию на 17:45 по Киеву).

Об этом сообщает Reuters.

При этом, фьючерсы на нефть WTI выросли на 30,5% до 15,10 долларов за баррель.

"Распродажа, которая была вызвана сегодня в ценах на Brent, с большой вероятностью сделает еще большее давление на ОПЕК +, чтобы сильнее сократить добычу нефти", - заявил аналитик Avatrade Наим Аслам.

"Мир все еще очень сильно зависит от нефти, и как только мы пройдем через эту бурю, спрос будет расти", - добавил он.

Отмечается, что запасы нефти в США выросли на 13,2 млн баррелей за неделю, завершившуюся 17 апреля. При этом, аналитики прогнозировали рост на 13,1 миллиона баррелей.

Цена американской WTI (Western Texas Intermidiate) используется как индекс для торговых нефтяных сделок в США (как нефть марки Brent - в Европе и Urals - при поставках из России).

Напомним:

Ранее цена на нефть эталонной марки Brent упала ниже 17 долларов за баррель на фоне хаоса на рынке.