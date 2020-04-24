Новости 24 апреля: камбэк Цушко, "скрутки" в налоговой, запрет Zoom

О камбэке Цушко. 23 апреля Василий Цушко подал декларацию на должность заместителя министра финансов. Он может занять пост руководителя таможни.

О "скрутках" в налоговой. Верховная Рада поддержала создание временной следственной комиссии для по вопросам расследования возможных коррупционных действий должностных лиц Государственной таможенной, налоговой и фискальной служб.

О запрете Zoom. Некоторые из крупнейших мировых компаний не рекомендуют сотрудникам использовать приложение Zoom Video Communications Inc. для видеоконференций из-за опасений по поводу безопасности.

О "министерстве Укрлэндфарминг". Директор по инвестициям агрохолдинга "Авангард" (входящей в структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Алексей Ергиев подал декларацию на должность заместителя министра экономики.

О депозитах. За март сумма вкладов физических лиц в банках-участника Фонда гарантирования вкладов увеличилась на 25 миллиардов гривень (до 520,34 млрд грн).

Об Укрнафте. "Укрнафта", начиная с декабря 2019 года, получила около 774 млн грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть.

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