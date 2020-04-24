Крупные компании запрещают сотрудникам использовать Zoom

Некоторые из крупнейших мировых компаний не рекомендуют сотрудникам использовать приложение Zoom Video Communications Inc. для видеоконференций из-за опасений по поводу безопасности.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, в Bank of America Corp. сотрудники должны получать разрешение на пользование приложением.

"Раньше корпорация Tesla Inc., а также правительственные агентства от Тайваня до Сингапура запретили использование программы, хотя город-государство позже отменил этот мораторий", - пишет издание.

В то же время Индия признала Zoom опасной платформой и инициировала публичный конкурс на разработку защищенной альтернативы видеочата в домашних условиях.

Компания Daimler в письме к своим сотрудникам заявила, что "программное обеспечение Zoom имеет различные пробелы по защите данных".

"Автопроизводитель Daimler, который является работодателем для около 300 тысяч людей во всем мире, ранее не был корпоративным клиентом Zoom, но теперь прямо запрещает использование приложения для видеозвонков, указывая продукты компании Microsoft как более надежную альтернативу", - говорится в статье.

"Daimler запрещает использовать Zoom для корпоративного контента к дальнейшему уведомлению", - заявил представитель компании Кристоф Седлмайр.

По словам гендиректора Zoom Эрика Юаня, компания сосредоточила внимание на повышении безопасности своего приложения с целью возвращения клиентов, которые отказались от него.

"Zoom работает над совершенствованием своего шифрования и утверждает, что многие его проблемы связаны с тем, что программа изначально была направлена ​​на корпоративных клиентов с собственными командами IТ-безопасности, а не широким потребительским приложением, которым она стала", - пишет Bloomberg со ссылкой на представителей Zoom.

Как утверждают источники агентства, компании NXP и Ericsson просят сотрудников не использовать Zoom для коммуникаций.

В частности, NXP использует приложения от Microsoft, а Ericsson - Skype for Business.

Напомним:

Ранее компания SpaceX ввела запрет на использование приложения Zoom, предназначенного для проведения видеоконференций.

Экономическая правда