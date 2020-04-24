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Стало известно, кто может стать заместителем министра экономики

Пятница, 24 апреля 2020, 14:24
 

Директор по инвестициям агрохолдинга "Авангард" (входящей в структуру Ukrlandfarming Олега Бахматюка) Алексей Ергиев подал декларацию на должность заместителя министра экономики.

Об этом свидетельствуют данные НАПК.

Согласно декларации, Ергиев за 2019-й год получил 2,8 млн грн заработной платы по основному месту работы.

Экономическая правда

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Минэкономики

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