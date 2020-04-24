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Банковские депозиты украинцев выросли за месяц на 25 миллиардов

Пятница, 24 апреля 2020, 15:40
 

За март сумма вкладов физических лиц в банках-участника Фонда гарантирования вкладов увеличилась на 25 миллиардов гривень (до 520,34 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало апреля 2020 вклады в национальной валюте составляют 285,39 млр грн, в иностранной - 234,85 млрд грн.

Доля ФОП в структуре вкладчиков составляет 3,0%, а общая сумма их вкладов на 1 апреля 2020 составила 31,87 млрд грн (6,1% от общей суммы вкладов).

 

Также сообщается, что средства 98,2% вкладчиков в банках-участниках Фонда полностью защищенными вкладам (в размере от 10 грн до 200 000 грн). Гарантиями Фонда полностью покрывается 39,9% от общей суммы вкладов, составляет 207,31 млрд грн.

Экономическая правда

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депозит Фонд гарантирования вкладов банк

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