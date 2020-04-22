Новости 22 апреля: карантин, е-паспорта, денежные переводы
О карантине. Кабинет министров продлил действие ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса до 11 мая.
О е-паспортах. Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.
О денежных переводах. В 2019 году денежные переводы в страны Европы и Центральной Азии имели сильный тренд - их рост увеличился на 6% до уровня 65 млрд долларов, Украина получила около 16 млрд долларов.
О регулировании цен. Кабинет министров установил на время карантина государственное регулирование цен путем их декларирования на 10 продуктовых товаров и 20 средств индивидуальной защиты, а также на лекарственные средства и более 10 видов антисептиков.
О рабочих местах. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует создать около 500 тысяч рабочих мест в социальной, коммунальной и бюджетных сферах с зарплатами 6-8 тысяч гривень, которые позволят продержаться на карантине.
Вы хотите узнать больше?
Десять американских и украинских компаний, которые "поднимаются" на карантине
"Экономическая правда" собрала десять примеров компаний в мире и Украине, для которых пандемия стала трамплином, а не гирями на ногах.
Цены на нефть обвалились и даже были отрицательными: что это меняет для потребителей
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua