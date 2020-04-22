В 2019 году денежные переводы в страны Европы и Центральной Азии имели сильный тренд - их рост увеличился на 6% до уровня 65 млрд долларов, Украина получила около 16 млрд долларов.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка.

"Украина осталась крупнейшим получателем денежных переводов в регионе, достигнув нового рекордного показателя, около 16 долларов США в 2019 году.

Меньшие страны в регионе, но тоже зависимы от денежных переводов, таких как Республика Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, выиграли от оживления экономической деятельности в России. Прогнозируется, что в 2020 году из-за пандемии коронавируса и снижение цен на нефть объемы денежных переводов сократятся примерно на 28 процентов", - говорится в сообщении.

Во Всемирном банке прогнозируют, что в 2020 году объемы международных денежных переводов могут резко сократиться, примерно на 20 процентов.

"Причиной этому является экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19. Такое сокращение станет самым стремительным в новейшей истории и в значительной мере вызвано снижением уровня заработной платы и занятости трудовых мигрантов. В стране пребывания именно трудовые мигранты более уязвимыми к потере работы и заработной платы при экономическом кризисе", - пояснили во Всемирном банке.

По прогнозам, объемы денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократятся на 19,6 процентов до 445 млрд долларов.

"Денежные переводы являются важным источником доходов для развивающихся стран. Нынешняя рецессия, которая обусловлена ​​COVID-19, очень негативно влияет на возможности переводить деньги домой.

Соответственно, еще более актуальным является задача ускорить сроки, необходимые для восстановления экономик развитых стран", - заявил президент Группы Всемирного банка Дэвид Малпас.

"Благодаря денежным переводам семьи могут позволить себе покупать еду и медицинские услуги, удовлетворять базовые потребности. Группа Всемирного банка делает быстрые и широкого спектра действия в поддержку государств. Мы стараемся сохранить каналы для осуществления денежных переводов, а также способность бедных слоев населения удовлетворить свои базовые потребности", - добавил он.

По оценкам Всемирного банка, в 2021 году денежные переводы в страны с низким и средним доходом восстановятся и их уровень вырастет на 5,6 процента, до 470 млрд долларов.

"Но прогнозы денежных переводов являются так же неопределенными, как и прогнозы относительно влияния COVID-19 на рост мировой экономики и прогнозы относительно мер сдерживания распространения этой болезни", - подчеркнули во Всемирном банке.

Экономическая правда