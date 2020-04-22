Десять американских и украинских компаний, которые "поднимаются" на карантине

Банкиры с Уолл-Стрит прогнозируют, что пандемия коронавируса лишит мировую экономику роста в размере более 5 трлн дол в течение следующих двух лет. Пока большая часть бизнеса в мире готовится к глубочайшей за последние 100 лет рецессии, отдельные компании растут, как на дрожжах.

"Экономическая правда" собрала десять примеров компаний в мире и Украине, для которых пандемия стала трамплином, а не гирями на ногах.

1. Zoom Video Communications. Количество пользователей выросло с 10 млн до 200 млн за три месяца

Индустрия: коммуникационные технологии

Активы: 1,2 млрд долл, 2019 год

Доход: 622 млн долл, 2019 год

Чистый доход: 21 млн долл, 2019 год

Штат: 2 532 сотрудника, 2020 год

Из-за введения мирового карантина количество ежедневных активных пользователей Zoom увеличился с 10 млн в декабре 2019 года до 200 млн в начале апреля 2020 года. Об этом во время видеоконференции заявил генеральный директор Zoom Эрик Юань.

По его словам, использование Zoom и других цифровых коммуникаций резко возросло со стороны политических организаций, бизнеса, школ и миллиона людей по всему миру, которые вынуждены работать из дома после введения карантина для замедления распространения коронавируса.

Юань сказал, что Zoom для проведения онлайн-занятий используют более 90 тыс школ в 20 странах. Акции Zoom, которые в 2019 году после выхода на биржу стоили 36 дол, сейчас стоят 145 дол.

2. Amazon. Планирует нанять 100 тыс человек. Состояние владельца компании Джефа Безоса во время пандемии выросло на 28 млрд долл

Индустрия: электронная коммерция

Активы: 225 млрд долл, 2019 год

Доход: 280 млрд долл, 2019 год

Чистый доход: 11,6 млрд долл, 2019 год

Штат: 798 тыс сотрудников, 2020 год

Капитал основателя и главы Amazon Джеффа Безоса за время пандемии коронавируса вырос на 24 млрд долл и составил 138 млрд долл. Спрос на акции Amazon растет, поскольку компания занимается популярными в период карантина интернет-продажами. Безосу принадлежит 11% акций Amazon.

С начала 2020 года доходы Безоса выросли на 20%. Это произошло на фоне сокращения числа миллиардеров в мире с начала пандемии. 14 апреля акции Amazon подорожали на 5,3% и установили новый исторический рекорд: 2 283 долл. Капитализация компании оценивается 1,1 трлн долл.

В связи с непредвиденным бумом в бизнесе, когда многие американцы вынуждены сидеть дома и делать покупки через интернет, Amazon объявил о намерении нанять 100 тыс сотрудников по всей стране.

3. Netflix. Акции дорожают, число подписчиков растет на миллионы

Индустрия: крупнейшая в мире ОТТ-платформа, провайдер медиа-услуг, производственная компания

Активы: 34 млрд долл, 2019 год

Доход: 20 млрд долл, 2019 год

Чистый доход: 1,8 млрд долл, 2019 год

Штат: 6 700 сотрудников, 2019 год

Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке Netflix обошел компанию Disney по капитализации после того, как акции ОТТ-платформы подорожали до 426 долл. В результате капитализация Netflix составила 187 млрд долл, а Disney — 186 млрд долл.

Аналитики прогнозировали, что в первом квартале 2020 года Netflix получит 8,45 млн новых подписчиков. В самом Netflix ожидали роста на 7 млн, когда давали прогноз три месяца назад.

Результат превзошел все ожидания: по данным MarketWatch, число платных пользователей в мире в первом квартале на рекордную величину — 15,77 млн. Компания с легкостью превзошла предыдущий максимальный прирост на 9,6 млн подписчиков, зафиксированный в январе-марте 2019 года, отмечает издание.

Спрос на сервис настолько высок, что в марте Netflix был вынужден понизить качество видео в Европе, чтобы не перегружать интернет-инфраструктуру. Из-за резкого притока новых зрителей компании пришлось нанять 2 тысячи новых сотрудников в отдел поддержки клиентов.

Исходя из опубликованной накануне отчетности, чистая прибыль компании в январе-марте увеличилась более чем вдвое — до 709 млн дол, или 1,57 дол в расчете на акцию, по сравнению с 344 млн дол, или 0,76 дол на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Netflix опубликовала квартальную отчетность после окончания основных торгов во вторник. Сразу после ее выхода акции подскочили в цене более чем на 9%. По итогам торгов 20 апреля котировки достигли исторического максимума в 437,49 дол.

При этом руководство компании понимает, что быстрый рост числа пользователей вряд ли продолжится.

"Надеемся, что прогресс в борьбе с коронавирусом позволит правительствам вскоре отменить домашнюю изоляцию, — отмечается в сообщении Netflix. — Когда это произойдет, мы ожидаем, что число просмотр и темпы роста ослабнут. Наш внутренний прогноз на второй квартал — 7,5 млн новых платных подписчиков в мире".

У Netflix сейчас около 180 млн подписчиков по всему миру и 60 млн — в США. По этому показателю сервис занимает первое место в мире. Капитализация Netflix за последние 12 месяцев выросла на 13,6% (с начала текущего года — на треть), в то время как фондовый индекс S&P 500 упал на 6,7% за этот период.

Сервис Disney Plus, запущенный в ноябре 2019 года, также выиграл от введения глобального карантина. За пять месяцев работы он набрал 50 млн подписчиков. Однако многие другие бизнесы Disney понесли значительные потери от мер противодействия коронавирусу.

4. Walmart. Намерена нанять 150 тыс работников

Индустрия: крупнейшая в США розничная сеть

Активы: 236 млрд долл, 2019 год

Доход: 523 млрд долл, 2019 год

Чистый доход: 14,8 млрд долл, 2019 год

Штат: 2,2 млн сотрудников, 2019 год

Количество магазинов: 11 503, 2020 год

В результате введения карантина продуктовые магазины и интернет-магазины столкнулись с возросшим потоком клиентов, которые вынуждены проводить больше времени дома. Так у крупнейшей в США сети продуктовых магазинов Walmart возникла потребность в усилении собственной цепочки поставок.

Компания объявила о планах нанять 150 тыс рабочих в штат и на неполный рабочий день на всей территории США. Заявители могут "получить работу и начать работать… всего за 24 часа", написано на сайте Walmart.

О своих намерениях розничная сеть сообщает в тот момент, когда показатель безработицы в США установил новый рекорд. В ФРС ожидают, что безработица в стране превысит 10%. Число поданных за неделю заявлений о пособии в десять раз выше, чем прежний рекорд 1982 года.

5. Steam. За семь дней количество одновременно подключенных пользователей выросло на 2 млн

Индустрия: онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ от компании Valve

Количество активных пользователей: 94 млн, 2019 год

Количество игр в продаже: 34 тыс, 2019 год

Доля мирового рынка: 18%, 2017 год

Объем продаж: 4,3 млрд долл, 2017 год

Количество активных пользователей Steam, подразделения американской компании-разработчика компьютерных игр Valve Corporation, взлетело в марте 2020 года. Более 20,3 млн человек одновременно пользовались сервисом.

Counter-Strike: Global Offensive от Valve стала одной из игр, которая побила рекордные показатели. В игру одновременно играли 1 млн человек — она впервые достигла такого показателя с момента запуска. Спустя неделю Steam побил собственный рекорд, достигнув 22,6 млн пользователей.

"Steam достиг нового пика пользователей — 22 млн. Это произошло через день после достижения 21 млн и через шесть дней после достижения 20 млн. Самоизоляция привела к тому, что домашние игры стали безопасной формой развлечения", — сказал аналитик Niko Partners Даниэль Ахмад.

6. CVS Pharmacy. Крупнейшая сеть аптек нанимает 50 тыс сотрудников

Индустрия: крупнейшая в США розничная сеть аптек

Доход: 130 млрд долл, 2017 год

Чистый доход: 6 млрд долл, 2017 год

Штат: 203 тыс сотрудников, 2017 год

Количество магазинов: 9 967, 2018 год

CVS объявила о планах нанять 50 тыс сотрудников в штат и на неполный рабочий день. Сеть заявила, что они помогут снять напряжение с существующих работников. Компания планирует нанять многих сотрудников, уволенных своими бизнес-клиентами, в частности Hilton и Marriott.

CVS говорит, что в процессе найма планирует использовать виртуальные ярмарки вакансий, собеседования и тестовые задания.

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7. Papa John's, Domino's, Pizza Hut. Крупнейшие мировые сетевые пиццерии нанимают 60 тыс сотрудников

Papa John's — одна из трех крупнейших сетей пиццерий, стремящихся воспользоваться тем, что рестораны закрыты по всей стране. Компания объявила о планах нанять 20 тыс сотрудников.

"Мы находимся в уникальном положении как ресторан, который специализируется на доставке, чтобы помочь нашему обществу в этом кризисе", — говорит HR компании Papa John Марвин Боакье.

Сеть пиццерий Domino's планирует нанять 10 тыс сотрудников для работы в качестве производителей пиццы, курьеров и обслуживающего персонала.

Pizza Hut объявила о наборе более 30 тыс сотрудников и говорит, что они могут начать работать всего через пять часов после найма.

8. "Эпицентр". Продажи некоторых товаров выросли в 50 раз

Индустрия: розничная торговля

Доход: 41,5 млрд грн, 2018 год

Прибыль: 3 млрд грн, 2018 год

Штат: 25 тыс сотрудников, 2019 год

Количество магазинов: 61, 2019 год

Несмотря на всеобщий карантин, крупнейшее торгово-розничное предприятие Украины, состоящее из 61 гипермаркета и оборотом 28 млрд грн в 2016 году, продолжает работать в офлайн-режиме.

Предприятие не раскрывает бизнес-показатели физической розницы, однако в результате введения карантина объем продаж некоторых товаров в онлайн-подразделении "Эпицентра" вырос в 1,5-50 раз.

Офлайн-подразделение "Эпицентра" работает, несмотря на запрет о работе в Украине строительных магазинов. Также не приостановил работу и строительный гипермаркет "Леура Мерлен".

В пресс-службе "Эпицентра" утверждают, что запретов, установленных Кабмином, они не нарушают, так как супермаркеты на карантине функционируют как сеть хозяйственных магазинов, обеспечивающих население товарами первой необходимости.

Также в компании уверяют, что отделы с товарами не первой необходимости в магазине "Эпицентр" закрыты, а охрана пропускает в торговый зал только покупателей, которые пришли за товарами первой необходимости. Тем не менее, по данным ЭП, в магазине продается все, включая, к примеру, стройтельные материалы.

В пресс-службе отмечают, что в интернет-магазине "Эпицентр" продажи масок, бинтов и перчаток выросли в 50 раз, медицинских препаратов — в 17 раз, красок — в семь раз, средств контрацепции — в 5,5 раза, дезинфекторов и антисептиков — в четыре раза.

"Количество заказов в epicentrk.ua с 12 марта, начала карантина, увеличилось на 83% по сравнению с предыдущим месяцем. Это связано с самоизоляцией населения, увеличением доли покупок через e-commerce и ограниченностью в работе стационарных магазинов "Эпицентр", — заявил директор департамента диджитал-маркетинга компании "Эпицентр К" Андрей Труш.

9. "Укрпочта". Намерена нанять 3 тыс специалистов

Индустрия: почтовая связь

Доход: 8,2 млрд грн, 2019 год

Чистая прибыль: 600 млн грн, 2019 год

Штат: 72 тыс сотрудников, 2019 год

Количество отделений: более 11 тыс, 2019 год

"На период введения карантина "Укрпочта" не прекращает нанимать работников, а наоборот — готова обеспечить постоянной работой различных специализаций более 3 тыс специалистов: начальников и операторов почтовых отделений, почтальонов, региональных менеджеров, аналитиков.

Компания готова принять кандидатов, ищущих работу по совместительству на период карантина", — сообщает пресс-служба почтового оператора.

Наиболее актуальными на время карантина являются сортировщики, водители, операторы почтовой связи и почтальоны. "Укрпочта" предлагает сортировщикам оклад с премиями от 5,2 тыс грн до 12,3 тыс грн, водителям — 5,8-25 тыс грн, операторам — 4,7-11 тыс грн, почтальонам — 4,7-8,5 тыс грн.

Нижний порог заработной платы равен минимальному ежемесячному размеру должностного оклада, высший — ежемесячному размеру должностного оклада с учетом премий. Данные могут отличаться в зависимости от региона.

Новым работникам обещают те же условия, что имеют нынешние сотрудники. Их обеспечат средствами индивидуальной защиты, а работники, которые будут контактировать с клиентами, получат 15-процентную надбавку.

Также предусмотрена медицинская страховка, 25 тыс грн, в случае заболевания коронавирусом с признаками дыхательной недостаточности.

10. Rozetka. Продажи некоторых товаров выросли на 280%

Индустрия: электронная коммерция

Выручка: 6 млрд грн, 2017 год

Чистая прибыль: 8,9 млн грн, 2017 год

Штат: 4 тыс сотрудников, 2020 год

Количество посетителей: 789 млн, 2018 год

Количество посетителей в день: 2,5 млн

"Раньше люди заказывали телефоны, сейчас — тонны гречки, макарон и моющих средств. Раньше в чеке был один-два очень дорогих товара, сейчас может быть два десятка товаров первой необходимости. Операционка съедает прибыль. Это сложно, но мы не жалуемся. Для нас важно сохранить бизнес и команду", — рассказывает основатель Rozetka Владислав Чечеткин.

Рост продаж в Rozetka.ua: товары для фитнеса — на 250%, товары для творчества — на 280%, книги — на 40%, настольные игры — на 156%, сухие завтраки, макароны, крупы, товары личной гигиены, корма для животных — на 200%. Сокращение продаж: бытовая техника и электроника — на 37%.