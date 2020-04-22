Е-паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому – Минцифры

Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

Об этом на презентации электронных паспортов заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, цифровые паспорта можно, в частности, применять:

во время путешествия самолетом и поездом;

для подтверждения возраста;

для получения почтовых услуг;

для подтверждения личности в правоохранительных органах;

для получения услуг связи;

для получения госуслуг в приложении "Дія";

для банковских операций;

для гостиничных услуг;

"Мы планируем, что е-паспорт полностью заменит ID-карты и бумажные.

Тносительно безопасности: благодаря нашим партнерам - компании epam - мы разработали систему работы с QR-кодами в "Дії". Это самый безопасный способ проверки подлинности паспорта. Каждый человек может проверить подлинность любого документа другого человека благодаря "Дії", - добавил министр.

Напомним:

15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Экономическая правда