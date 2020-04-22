Е-паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому – Минцифры
Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.
Об этом на презентации электронных паспортов заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
По его словам, цифровые паспорта можно, в частности, применять:
- во время путешествия самолетом и поездом;
- для подтверждения возраста;
- для получения почтовых услуг;
- для подтверждения личности в правоохранительных органах;
- для получения услуг связи;
- для получения госуслуг в приложении "Дія";
- для банковских операций;
- для гостиничных услуг;
"Мы планируем, что е-паспорт полностью заменит ID-карты и бумажные.
Тносительно безопасности: благодаря нашим партнерам - компании epam - мы разработали систему работы с QR-кодами в "Дії". Это самый безопасный способ проверки подлинности паспорта. Каждый человек может проверить подлинность любого документа другого человека благодаря "Дії", - добавил министр.
Напомним:
15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.
Экономическая правда
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