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Е-паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому – Минцифры

Среда, 22 апреля 2020, 15:45
 

Электронные паспорта в приложении "Дія" теперь доступны каждому - они позволят не носить с собой ID-карты и выписки из нее.

Об этом на презентации электронных паспортов заявил глава Минцифры Михаил Федоров.

По его словам, цифровые паспорта можно, в частности, применять:

  • во время путешествия самолетом и поездом;
  • для подтверждения возраста;
  • для получения почтовых услуг;
  • для подтверждения личности в правоохранительных органах;
  • для получения услуг связи;
  • для получения госуслуг в приложении "Дія";
  • для банковских операций;
  • для гостиничных услуг;

"Мы планируем, что е-паспорт полностью заменит ID-карты и бумажные.

Тносительно безопасности: благодаря нашим партнерам - компании epam - мы разработали систему работы с QR-кодами в "Дії". Это самый безопасный способ проверки подлинности паспорта. Каждый человек может проверить подлинность любого документа другого человека благодаря "Дії", - добавил министр.

Напомним:

15 апреля Кабинет министров принял постановление об электронных паспортах в приложении Дія. Отныне паспорта в смартфоне официально являются цифровыми аналогами бумажных документов.

Экономическая правда

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"Дія"

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