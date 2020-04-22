SkyUp не планирует сокращать штат во время карантина

Украинская авиакомпания "SkyUp Airlines" не планирует сокращать работников и в период карантина сосредотачивается на выполнении полетов, в частности эвакуационных, грузовых и специальных рейсов.

Об этом говорится в ответе SkyUp на запрос Укринформ.

"В целом мы не планируем сокращение персонала. Мы понимаем, что сократить сотрудников можно быстро, однако восстановить коллектив, когда мы вернемся к нашим объемам, будет трудно. Поэтому сохранить команду - одна из главных задач SkyUp Airlines", - отметили в компании.

Там рассказали, что сейчас в авиакомпании более 800 сотрудников, часть из них находится в отпусках продолжительностью 1-2 недели.

"Однако большинство сотрудников работают удаленно. Для тех, кому необходимо присутствовать на рабочем месте в офисе, мы позаботились о санитарной безопасности: закупили дезинфицирующие средства для уборки помещений; установили на территории офиса антисептические средства для обработки рук; меряем температуру каждому работнику при посещении офиса", - объясняют в авиакомпании, отметив, что придерживаются всех рекомендаций Минздрава.

Кроме того, в авиакомпании отмечают, что их экипажи привлекают для выполнения рейсов, которые происходят в этот период: эвакуационных, спецрейсов, грузовых перевозок.

В SkyUp сообщили, что на карантине сосредоточились на поиске возможных вариантов задействовать свои самолеты в этот период.

"Мы выполняли эвакуационные рейсы в Уханя и Венеции по заказу государства, затем - спецрейсы для возвращения граждан Украины домой, сейчас - выполняем грузовые перевозки. Для выполнения последних мы уже получили соответствующую лицензию от государственных органов и переоборудовали 7 самолетов. Сейчас наша главная задача - сохранить нашу компанию, наших сотрудников и наш флот", - отмечают в авиакомпании.

Там обращают внимание, что в настоящее время вся авиаотрасль несет огромные убытки, поэтому в этой ситуации рассчитывают на поддержку государства.

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Напомним:

Государство выплатит украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые те выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок.

Выручка мировых авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.

Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.