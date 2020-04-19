Украинские авиакомпании получат компенсации за эвакуационные чартерные рейсы — Криклий

Государство выплатит украинским авиакомпаниям компенсации за эвакуационные чартерные рейсы, которые те выполняли после остановки правительством пассажирских авиаперевозок.

Об этом в интервью 24 каналу заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По его словам, все украинские авиакомпании, включая МАУ, SkyUp, "Розу Ветров", Azur Air Ukraine запросили помощь у властей.

"Они вынуждены были летать пустыми в одну сторону, забирая людей, например, из Египта. Это убыточный рейс, поэтому мы приняли решение ранее на заседании правительства. Сейчас ожидаем детальных расчетов от авиаперевозчиков, чтобы предоставить им дотации, и эти компенсации помогут им продержаться до момента возобновления авиасообщения", - отметил Криклий .

Напоминаем:

17 марта Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что власть будет судиться с авиаперевозчиками, которые не будут забирать своих пассажиров из-за рубежа, чтобы компенсировать средства за их возвращение.

Читайте также: "Дожить до лета 2021". Президент МАУ Евгений Дыхне, что будет с авикомпанией