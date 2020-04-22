Зеленский: Моя мечта – сделать государственную авиакомпанию с украинскими самолетами

Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.

Об этом он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который транслирует Украина 24.

"Стратегические объекты должны оставаться государственными, в них должно вкладывать деньги государство.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты.

Где наши "АН-ы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию.

Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.

"Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмирует президент.

Экономическая правда