Зеленский: Моя мечта – сделать государственную авиакомпанию с украинскими самолетами
Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию, которая будет иметь украинский авиапарк.
Об этом он рассказал в фильме "Год президента Зеленского", который транслирует Украина 24.
"Стратегические объекты должны оставаться государственными, в них должно вкладывать деньги государство.
"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты.
Где наши "АН-ы"? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем. Мы должны сделать государственную авиакомпанию.
Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", - сказал он.
"Мы построим и государственную авиакомпанию, и сделаем заказ нашему государственному "Антонову" и привлечем много рабочих мест", - резюмирует президент.
Экономическая правда
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