Из-за коронавируса авиаиндустрия потеряет 314 миллиардов долларов
Выручка авиакомпаний из-за кризиса, связанного с COVID-19, в 2020 году снизится на 55% или 314 миллиарда по сравнению с показателем 2019 года.
Об этом говорится в обновленном прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
Предыдущий прогноз от 24 марта предсказывал падение заработка авиаперевозчиков на 252 млрд дол или 44%. Однако за несколько недель были введены более строгие ограничения на полеты, и кризис сильнее охватил регионы Африки и Латинской Америки.
Глава IATA Александр де Жюньяк считает маловероятным быстрое восстановление отрасли к прежним показателям и прогнозирует, что оно будет постепенным.
По прогнозу ассоциации, кризис может привести к увольнению 25 млн рабочих из 65,5 млн людей, которые работают в авиационной отрасли и смежных сегментах экономики.
Больше всего это затронет Азиатско-Тихоокеанский регион, где работы могут лишиться 11,2 млн людей, и Европу — с потерей рабочих мест в объеме 5,6 млн.
Напоминаем:
Компания Stratojets опубликовала иллюстрации уменьшения трафика авиаперевозок за март в США, Европе и Австралии.
Мировые авиакомпании массово сокращают свои трафики на фоне закрытия границ в связи с распространением коронавируса.
В конце марта авиационное сообщение в Европе снизилось на 65% на фоне отмены полетов и закрытия аэропортов из-за пандемии коронавируса.
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Экономическая правда
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