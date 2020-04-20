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Цена нефти WTI впервые в истории стала отрицательной

Понедельник, 20 апреля 2020, 20:53

Майские фьючерсы нефти WTI продолжили падение - их стоимость впервые в истории упала ниже 1 доллара.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов.

Стоимость нефти WTI падает на фоне затоваренности рынка и снижения спроса из-за пандемии, а также - из-за закрытия во вторник вечером, 21 апреля, майских фьючерсов.

За час торгов котировки резко упали с 5 долларов за баррель до ниже 1 доллара.

 
 

Июньские фьючерсы, при этом, упали на 11% до 22,22 долларов за баррель.

Как пишет издание, на рынке остается избыток нефти, а места в хранилищах остается все меньше.

CME группа заявила, что возможно, майские контракты WTI будут торговаться отрицательно.

"Трейдеры обеспокоены тем, что будет так много запасов, а на рынке будет так много проблемных грузов из-за коронавируса. Такую ситуацию будет очень сложно исправить в ближайшее время. Люди пытаются избавиться нефти, а покупателей нет", - заявил глава Центра стратегических, энергетических и экономических исследований Майкл Линч.

Обновлено.

Цена на нефть WTI упала ниже 0 - до -0,05 долл.

 

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Напомним:

Нефть WTI продолжает дешеветь, майские фьючерсы упали на 19% до менее чем 15 долларов за баррель впервые с 1999 года.

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая. 

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.

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