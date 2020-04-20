Цены на американскую нефть впервые за 20 лет упали ниже 15 долларов

Нефть WTI продолжает дешеветь, майские фьючерсы упали на 19% до менее чем 15 долларов за баррель впервые с 1999 года.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что цена падает на фоне опасений, что нефть скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса.

"Некоторые покупатели в Техасе предлагают только 2 доллара за баррель нефти - это повышает вероятность того, что американским производителям вскоре придется платить за то, чтобы избавиться от нефти", - говорится в сообщении.

В то же время котировки нефти Brent снизились на 2,7% до 27,33 доллара за баррель после потери почти 11% на прошлой неделе.

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Напомним:

Нефть WTI продолжает дешеветь, цена майского контракта 17 апреля опустилась ниже 19 долларов за баррель.

4 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить нефтедобычу в мае-июне на 9,7 млн баррелей в сутки. В четверг называлась цифра в 10 млн, которая учитывала и вклад Мексики.

Сделка не впечатлила большинство участников рынка, так как объемы сокращений не перекрывают снижения спроса, при этом на рынке уже накопились огромные запасы сырья, а соглашение вступит в силу только 1 мая.

Через 15 минут после открытия торгов цена на нефть Brent на бирже ICE ушла в минус на 1,7% после того, как странам ОПЕК+ удалось прийти к договоренностям о сокращении мировой нефтедобычи на 13%.