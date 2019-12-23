Зеленский потребовал от сетей АЗС снизить цены на бензин

Президент Владимир Зеленский призвал крупнейшие сети автозаправочных станций более активно снижать цены на бензин и дизтопливо.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе совещания с представителями рынка президент обсудил вопросы снижения цен на топливо на украинских АЗС и детенизации рынка.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин. Не предоставить скидки, а [снизить цену] на табло", – сказал Зеленский.

В свою очередь заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук в ходе совещания отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться.

Также наблюдается тенденция укрепления курса гривни, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.

В свою очередь АЗС должны более существенно уменьшать цены на топливо, но вместо этого они наращивают выплаты по бонусным программам.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив отметила, что реальная цена на горючее ощутимо отличается от цены, которую устанавливают компании в соответствии с программами лояльности.

В свою очередь представители компаний - участниц топливного рынка отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% автозаправочных станций работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

В ответ Зеленский пообещал активно бороться с нелегальным рынком и уже в начале года провести с правоохранительными органами совещание на эту тему.

Как отмечается, участники совещания договорились снова встретиться в январе и обсудить проблему борьбы с нелегальными АЗС.

Напоминаем:

Розничные сети АЗС начали снижать цены на бензин и дизтопливо 5 декабря.

С той даты стоимость топлива в сетях ОККО и WOG снизилась на 1,3 грн/л.

Средняя цена топлива по стране за этот период опустилась почти на 50 коп/л.

Экономическая правда