Новости 15 апреля: Суркисы vs Приватбанк, кредиты под 0% для бизнеса, новый глава УЗ

О Суркисах и Приватбанке. Киевский апелляционный суд 15 апреля отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал Приватбанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям братьев Суркисов.

О росте безработицы. В марте 2020 года безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

О новом руководителе УЗ. Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления "Укрзализныци" и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании будет Иван Юрик.

О видеосвязи и банках. Национальный банк с 28 апреля позволит клиентам открывать счета в банках без физического присутствия - через видеосвязь, BankID или электронную подпись.

О кредитах под 0% для бизнеса. Кабинет министров анонсировал "кредитные каникулы" для малого и микробизнеса, предусматривающие предоставление кредитов под 0%, со сроком погашения тела кредита через год, основное условие для предпринимателей - сохранение не менее 80% рабочих мест.

Вы хотите узнать больше?

В "Укрзалізниці" снова меняют руководство: кто может возглавить госкомпанию