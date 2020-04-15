Количество официально зарегистрированных безработных в Украине выросло на 22%

В марте 2020 года безработица в Украине выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Государственной службы занятости.

Отмечается, что по состоянию на 13 апреля в Государственной службе занятости зарегистрировано 387 500 человек, из них 71 400 - стали на учет в период всеукраинского карантина.

"Уровень безработицы в 2020 году составит 9,4%, вместо 8,1% прогнозируемых ранее", - подчеркнули в Госслужбе занятости.

В ведомстве добавили, что во время карантина получить статус безработного стало проще - выплата помощи по безработице начинается с первого дня регистрации.

Размер минимальной помощи на период карантина повысили с 650 грн до 1000 грн. Максимальная помощь составляет 1800 грн.

Напомним:

По состоянию на 7 апреля 2020 года по пособие по безработице в центры занятости обратились 364 тысячи человек - на 13% больше, чем на 7 апреля прошлого года.

Экономическая правда