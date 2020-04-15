Приватбанк проиграл оффшорным компаниям Суркисов суд на более чем 250 миллионов долларов

Киевский апелляционный суд 15 апреля отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе постановление Печерского райсуда, которым тот обязал Приватбанк выплатить более 250 млн долларов оффшорным компаниям братьев Суркисов.

Эту информацию ЭП подтвердили в Приватбанке. Также эту информацию в Facebook подтвердил глава Минюста Денис Малюська.

"15 апреля 2020 года суд апелляционной инстанции оставил решение от 20 февраля 2020 года без изменений", - написал министр.

Отметим, что апелляционную жалобу подали госисполнитель Минюста и Приватбанк.

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Ключевые судебные дела по Приватбанку

Напомним:

25 февраля Печерский районный суд обязал Приватбанк заплатить депозиты офшорным компаниям братьев Суркисов на сумму более 200 млн долларов.

В феврале компания Lumil Investments LLP и госисполнитель обратились в Печерский райсуд Киева с просьбой разъяснить решение этого суда от 9 февраля 2017 года об обеспечении иска связанных с братьями Суркисами компаний в деле о национализации Приватбанка.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.

Экономическая правда