Американские сенаторы требуют от Саудовской Аравии сократить добычу нефти

Американские сенаторы, в ходе телефонного разговора, с представителями Саудовской Аравии потребовали от Эр-Рияда выполнения соглашения о сокращении добычу нефти.

Об этом сообщает Интерфакс.

Сенатор-республиканец от нефтедобывающего штата Аляска в ходе беседы приветствовал участие Саудовской Аравии в соглашении, однако заявил, что "реальные действия звучат громче, чем слова".

"Королевство должно предпринять устойчивые, конкретные действия, чтобы значительно сократить добычу нефти, и это необходимо сделать в ближайшее время", - сказал Салливан.

В беседе со стороны Саудовской Аравии участвовали Министр энергетики Абдулазиз бен Салман аль Сауд и замминистра обороны Халид бен Салман бен Абдулазиз аль Сауд.

Напоминаем:

Большинство стран ОПЕК и Россия достигли принципиальных договоренностей об условиях сокращения добычи нефти, в мае-июне 2020 года добычу сократят на 10 млн баррелей в сутки.

Позже Bloomberg написал, что все договоренности будут действовать при условии согласия Мексики - министр энергетики страны не согласилась с такими условиями и покинула видеоконференцию, которая длилась 11 часов.

Согласие Мексики было позже получено благодаря посредничеству президента США Дональда Трампа. По словам президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, Мексика согласилась сократить добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки. Она отказалась сокращать объемы на 400 тысяч баррелей, сославшись на то, что она только недавно с большим трудом нарастила производство нефти.

Соединенные Штаты помогут Мексике сократить добычу нефти, взяв на себя часть ее обязательств - 250-300 тыс. б/с, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

Saudi Aramco отложила публикацию цен на свою нефть в мае с субботы на воскресенье, поскольку переговоры по соглашению ОПЕК+ пока не завершены, пишет агентство Bloomberg.

Встреча альянса крупнейших мировых нефтепроизводителей ОПЕК+, которая планировалась на 6 апреля, была перенесена на 9 апреля.

Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти.

Действующая сделка перестала действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения.

Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

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