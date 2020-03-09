"Нефтяной скандал": В РФ заявили, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.
Об этом он сказал в комментарии "ТАСС".
"Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", - заявил Леонтьев.
По его словам, кроме Соединенных Штатов, есть и другие страны, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому "с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".
Пресс-секретарь "Роснефти" добавил, что соглашение все равно можно было бы продолжить, если бы ее условия были более компромиссными.
"Но предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предполагает компромисс".
Наомним:
Страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.
Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.
Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.
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