"Нефтяной скандал": В РФ заявили, что соглашение с ОПЕК не соответствовало ее интересам

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

Об этом он сказал в комментарии "ТАСС".

"Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", - заявил Леонтьев.

По его словам, кроме Соединенных Штатов, есть и другие страны, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому "с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".

Пресс-секретарь "Роснефти" добавил, что соглашение все равно можно было бы продолжить, если бы ее условия были более компромиссными.

"Но предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предполагает компромисс".

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