Цены на нефть восстанавливаются после обвала

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже ICE дорожают на 3% - до 38,34 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные торгов.

В ходе торгов цена нефти данного сорта в максимуме достигала отметки в 39,3 доллара за баррель (+5,6%).

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 3,3% - до 35,5 доллара за баррель по ночному киевскому времени. Однако затем замедлила рост - до 34,8 доллара за баррель (+1,2%).

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Напоминаем:

Стоимость Brent на торгах в Лондоне 10 марта выросла на 6%, по данным Market Watch котировки достигли отметки 36,54 доллара что на 2,17 доллара больше, чем после возобновления торгов.

Основные фондовые индексы США на открытии торгов обвалились на фоне срыва сделки о добыче нефти в рамках ОПЕК+ и распространении коронавируса.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне провалов переговор в ОПЕК+.

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год до 40 долларов за баррель.