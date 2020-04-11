В Минфине заявили, что без сотрудничества с МВФ дефолта не будет

Министр финансов Сергей Марченко отметил, что без сотрудничества с Международным валютным фондом дефолта в Украине не будет, однако будет очень сложно.

Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова".

Также, по его словам, на сегодняшний день нет условий для проведения реструктуризации государственного долга Украины.

"Нет необходимых условий для проведения реструктуризации. Долговая нагрузка абсолютно контролируемая. Мы прекрасно понимаем, что сейчас происходит. У нас на завершающей стадии переговоры с Международным валютным фондом, мы ожидаем кредитную поддержку Всемирного банка, Европейской комиссии", - отметил он.

Если в Украине будут ограничены возможности по внешним заимствованиям, то правительство будет вынуждено делать другие радикальные шаги.

"Этот бюджет непростой. Если у нас будут ограничены возможности заимствований, мы будем делать другие радикальные шаги. Сегодня мы надеемся на то, что парламент проявит добрую волю и примет необходимые законы", - сказал Марченко.

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На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 13 апреля, парламентарии не будут рассматривать "антиколомойский" законопроект.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

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